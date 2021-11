Serie B, calendario e partite della 15^ giornata

La Serie B torna subito in campo: aprirà il turno Ternana-Crotone. Sette incontri sono in programma martedì con la capolista Pisa impegnata contro il Perugia. Mercoledì due posticipi: Parma-Brescia e Cittadella-Como

Archiviata la quattordicesima giornata di campionato con il posticipo tra Como e Parma, la Serie B torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Una quindicesima giornata che si aprirà lunedì a Terni con l'anticipo tra Ternana, reduce da tre risultati utili consecutivi, e Crotone che ha perso cinque degli ultimi sei match disputati. Martedì si disputeranno sette match. Alle ore 18.00 toccherà alla capolista Pisa che ospiterà il Perugia, reduce dal pareggio contro il Cittadella. In contemporanea si disputerà anche Cremonese-Frosinone, entrambe in lotta nella zona playoff. Alle ore 20.45 riflettori puntati su Spal-Lecce: i pugliesi sono reduci da tredici risultati utili consecutivi, mentre gli emiliani hanno ritrovato la vittoria nel match contro il Cosenza grazie al gol di Pepito Rossi. Si giocheranno anche Reggina-Ascoli, Monza-Cosenza, Pordenone-Alessandria e Vicenza-Benevento. Mercoledì, infine, due posticipi: Parma-Brescia e Cittadella-Como.