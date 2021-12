L'allenatore paga il solo punto ottenuto dalla squadra su sette partite: fatale la sconfitta per 3-2 contro la Cremonese. Torna Modesto, che era stato esonerato a fine ottobre dopo un ko contro il Benevento. Sarà con la squadra già sabato nel ritiro di Coccaglio, in Lombardia CREMONESE-CROTONE 3-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi

La sconfitta per 3-2 sul campo della Cremonese costa la panchina a Pasquale Marino. Il Crotone ha infatti deciso di esonerare l'allenatore e richiamare al suo posto Francesco Modesto. Marino, arrivato a fine ottobre firmando un contratto fino a giugno 2022 (con opzione di rinnovo) paga il terzultimo posto in classifica con 8 punti dopo 17 giornate e il solo punto conquistato dalla squadra in sette partite sotto la sua guida., con cinque ko di fila nelle ultime cinque gare.

Via Marino, torna Modesto: il comunicato Questa la nota ufficiale diffusa dal club calabrese: "Il Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al suo posto ritorna Francesco Modesto - si legge - la società ringrazia mister Marino e i suoi collaboratori per il grande impegno profuso durante l’ultimo periodo. La squadra rimarrà in ritiro – come da programma – fino alla gara di Coppa Italia di martedì prossimo contro l’Udinese, prima di fare rientro in città nella giornata di mercoledì per affrontare nella massima concentrazione gli ultimi obiettivi dell’anno solare".