Focolaio Covid nel Frosinone: 10 positivi

Ancora un focolaio Covid scoppiato nel gruppo squadra di un club di Serie B. A comunicare la positività di ben dieci tesserati è il Frosinone con una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Il Frosinone Calcio. come già noto, comunica che – a seguito del posticipo di numero 2 giornate deciso dall’Assemblea di Lega di Serie B lo scorso 23 dicembre – ha stabilito di concedere il periodo feriale natalizio per i Componenti del Gruppo Squadra dal 23-12 al 29-12-2021 . Parallelamente, è stato richiesto a tutti i componenti del gruppo squadra di effettuare, durante il periodo feriale ed a titolo personale, un tampone antigenico di controllo per verificare la presenza o meno di positività al Covid-19 prima della ripresa dell’attività agonistica prevista per il mattino del 30-12 p.v. Le risultanze di questi esami ottenute nella mattinata di oggi hanno evidenziato la presenza di dieci casi di positività" . Il comunicato prosegue: "La Società, alla luce di tale situazione, si riserva la facoltà di sottoporre entro domani i rimanenti componenti del gruppo squadra ad esami ancor più approfonditi, all’esito dei quali, previa autorizzazione della locale ASL, verrà stilato un nuovo programma di ripresa dell’attività agonistica. Seguiranno ulteriori comunicazioni a riguardo.

Proprio per far fronte all’emergenza Covid-19 che ha coinvolto diversi club, la Lega Serie B – al termine dell’Assemblea dello scorso 23 dicembre – ha deciso di non far disputare gli ultimi due turni del 2021, in calendario il 26 e il 29 dicembre. Il campionato riprenderà, come da programma iniziale, il prossimo 15 gennaio; due giorni prima invece si giocheranno i recuperi dell’ultimo turno, Benevento-Monza e Lecce-Vicenza.