Serie B, il programma della 19^ giornata

Dopo il recupero tra Benevento e Monza, la Serie B ritorna in campo con la prima intera giornata del 2022, che coincide on l'ultima del girone d'andata. Week-end ricco, con ben dieci gare in programma in tre giorni. Si parte con l'anticipo del venerdì, con la Ternana che ospita l'Ascoli. Il sabato pomeriggio è ricco, con cinque partite da seguire sui canali Sky Sport anche con Diretta Gol. Alle ore 14 torna in campo il Parma, che al Tardini riceve il Crotone. La Cremonese ospita il Como, mentre il Brescia va a Reggio Calabria. L'altra partita è quella tra Cittadella e Cosenza. Alle 16.15, invece, gioca la capolista Pisa, in casa contro il Frosinone. La giornata di Serie B si chiude la domenica, con quattro gare in programma. Alle 16.15 ci sono Monza-Perugia, Pordenone-Lecce e SPAL-Benevento, mentre alle 18.30 c'è lo scontro salvezza tra Vicenza e Alessandria.