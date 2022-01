Serie B, 19^ giornata: il programma dei recuperi

In attesa della ripartenza del campionato fermo per la sosta, la Serie B sfrutta il turno di riposo per recuperare tre gare della 19^ giornata. Il Parma affronta il Crotone al Tardini per riscattare il ko con il Frosinone. Il Cittadella ha l'opportunità di riportarsi in zona playoff in caso di successo sul Cosenza invischiato nella lotta per non retrocedere. L'Alessandria ha la chance di dare continuità al successo contro il Benevento affrontando il Vicenza al Menti

Torna a mettersi in pari con il numero di gare disputate il campionato di Serie B. Domenica si giocano i recuperi della 19^ giornata. Si disputano tre gare, tutte in programma alle 14.30. Il Cittadella affronta in casa il Cosenza. La squadra di Gorini ha l'opportunità di rientrare nella zona playoff in caso di vittoria. I padroni di casa sono reduci dal rocambolesco 3-3 ottenuto contro il Vicenza. Il Cosenza ha necessità di punti in chiave salvezza dopo il pesante ko casalingo rimediato nell'ultimo turno contro l'Ascoli (1-3). Strettamente legati al risultato del Cosenza anche le prospettive di Vicenza ed Alessandria che si affrontano al Menti in uno scontro salvezza quasi determinante soprattutto per i biancorossi. Il Vicenza arriva a questo match dopo la sconfitta del Via del Mare contro la capolista Lecce, mentre i Grigi di Longo possono confermare il buon momento di forma (dopo la ripartenza) già mostrato contro il Benevento battuto grazie a un prestigioso 2-0 al Moccagatta. Altro match molto importante anche quello del Tardini tra Parma e Crotone. I gialloblu hanno perso in casa contro il Frosinone venerdì scorso e in caso di nuova sconfitta rischiano di ritrovarsi invischiati nel gruppone delle pericolanti. Il Crotone, dal canto suo, deve raccogliere un risultato positivo proprio per rimanere in scia del treno salvezza.