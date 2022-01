Serie B: programma e orari dalle prossime partite

La Lega di Serie B ha reso noto il programma completo delle giornate che vanno dalla terza alla nono di ritorno. Un vero e proprio tour de force per le 20 squadre impegnate in questo campionato, per recuperare le settimane perse a causa del Covid. In meno di un mese, infatti, sono in programma ben sette turni di Serie B, dalla 22^ alla 28^ giornata. Quattro si giocheranno nei week-end, a partire da quello del 12 e 13 febbraio. Ma ci saranno anche ben tre turni infrasettimanali consecutivi: il 15 e 16 febbraio, il 22 e 23 febbraio e il primo e 2 marzo. Di seguito tutto il programma completo.