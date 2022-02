La sorpresa del Lecce ai due fedelissimi tifosi

Lo scorso 26 gennaio il Lecce si prendeva la vetta della Serie B, merito della terza vittoria di fila battendo 2-1 il Vicenza. Si ricorda la partita per il diverbio tra Meggiorini e Majer , ma grazie ai social diventò virale la foto di due fedelissimi tifosi . Parliamo di "Gina" e "Gino" , così affettuosamente ribattezzati sebbene all'anagrafe siano Luigina e Antonio, due sostenitori giallorossi puntualmente presenti al Via del Mare. E ovviamente avevano presenziato al match nonostante la sera gelida di un mercoledì di gennaio. Un gesto esemplare per il club salentino che ha voluto omaggiare la fedeltà della coppia.

Il presidente a casa dei tifosi

Ecco quindi che Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha deciso di recarsi personalmente nell’abitazione dei coniugi a Carmiano. Sorpresa e omaggi per Luigina e Antonio, pronti a seguire il Lecce al Via del Mare con ogni condizione meteorologica: i giacconi e le sciarpe donati dal club sono il premio per la loro passione giallorossa. E da una foto virale ad un’altra in posa con il numero uno leccese.