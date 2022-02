Serie B, il programma della 21^ giornata

Serie B in campo nel week-end per la 21^ giornata di campionato: il programma completo con i canali tv

Intenso week-end di Serie B, le 20 squadre del campionato scendono in campo per la seconda giornata del girone di ritorno. Sono ben otto le partite in programma al sabato, sei delle quali alle ore 14. La capolista Lecce va a Como, mentre il Pisa secondo fa visita all'Alessandria. Il Brescia terzo, invece, va a Cosenza, mentre il Benevento ospiterà il Parma. Crotone-Cittadella e Ternana-Reggina sono le altre due gare delle 14. Alle 16.15 c'è Frosinone-Vicenza, mentre alle 18.30 Ascoli-Perugia. Il programma della 21^ giornata si chiude domenica con Cremonese-Monza e Pordenone-SPAL. Tutte le gare saranno visibili in diretta sui canali Sky.