Serie B, il programma della 22^ giornata

Ventiduesima giornata di campionato alle porte in Serie B. Un turno condensato in due giorni visto che si tornerà poi in campo martedì per l'infrasettimanale. Ad aprire il programma saranno cinque match sabato alle 14. Riflettori puntati su Monza-Spal con i lombardi che vogliono dimenticare il ko contro la Cremonese, mentre gli emiliani cercano una vittoria che manca dal 4 dicembre. Successo che cercano anche Parma e Pisa, rispettivamente impegnate contro Pordenone e Ternana. Alle 16.15 ci saranno Perugia-Frosinone (i gialloblù a caccia della quinta vittoria consecutiva) e il derby calabrese tra Reggina e Crotone che mette in palio punti pesanti nella lotta salvezza. A completare il turno tre match domenica alle 15.30. Il big match è Lecce-Benevento: da una parte la capolista che ha centrato quattro risultati utili di fila, dall'altra i campani che non vincono da tre incontri. Tanta curiosità anche sul Brescia dopo il caos Inzaghi (rimasto in panchina): al Rigamonti arriva l'Alessandria.