Le tre partite della domenica valide per la 22^ giornata di B terminano in parità: il Brescia la riacciuffia al 90' contro l'Alessandria, ma non va oltre l'1-1. La formazione di Inzaghi non approfitta quindi del mezzo passo falso della capolista Lecce, che mantiene la vetta a +1 da Cremonese e Pisa

