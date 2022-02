Serie B, il calendario della 25^ giornata

Lo spettacolo sempre più avvincente della Serie B torna protagonista con il turno infrasettimanale della 25^ giornata di campionato. Tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio si giocano infatti tutte e dieci le gare, dove come sempre le emozioni e i gol non mancheranno. Si parte martedì con ben cinque incontri, tutti in contemporanea (ore 18.30): dopo il pareggio nell’ultimo turno, la Cremonese sfida il Vicenza con l’obiettivo di tornare al successo; gara tutta da seguire anche quella tra il Pisa e il Parma, con i gialloblù in piena crisi dopo le ultime due sconfitte consecutive. Il Monza affronta in trasferta il Pordenone ultimo, le altre due gare di giornata sono: Alessandria-Perugia e Spal-Ternana. Mercoledì scende in campo il Lecce capolista, impegnato in casa contro il Cittadella. Tutto da seguire anche il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, due squadre in piena lotta salvezza. Impegno interno per il Brescia che affronta l’Ascoli, mentre il Benevento sfida il Como; a chiudere la giornata di Serie B la sfida tra Frosinone, senza successi da tre gare, e Reggina (tre vittorie consecutive).