Serie B, il calendario della 27^ giornata

Entra sempre più nel vivo il campionato di Serie B, che tra martedì e mercoledì vedrà in campo tutte e venti le squadre per la 27^ giornata. Quattro le gare in programma martedì, tra queste anche il big match tra il Benevento, quarto con 46 punti, e la Cremonese prima – a pari merito con il Lecce – a 49. Una partita che interessa da vicino il Brescia (48 punti) che contro il Perugia cerca un successo che gli permetterebbe di guadagnare punti su chi li precede in graduatoria. Altre gare di giornata quelle tra Ternana-Pordenone e Alessandria-Como. Mercoledì si giocano invece le altre sei gare in programma: il Lecce primo sfida l’Ascoli al Via del Mare, il Frosinone affronta il Cosenza, mentre il Monza cerca il riscatto contro il Parma dopo il ko nel turno precedente. Dopo la battuta d’arresto del Granillo, il Pisa sfida un’altra calabrese, il Crotone; la Reggina affronta il Pisa, mentre la Spal se la vedrà con il Cittadella.