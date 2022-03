Lorenzo Insigne sfrutta il giorno libero concesso da Spalletti alla sua squadra ma non si distacca dal calcio giocato: il capitano del Napoli è presente al 'Vigorito' di Benevento per assistere a Benevento-Cremonese, insieme al padre Carmine. In campo c'è suo fratello Roberto

Spalletti lo aveva detto domenica scorsa: "Finalmente una settimana per poter lavorare tranquilli". Con meno impegni e più tempo libero, Lorenzo Insigne ne ha approfittato per andare a vedere giocare il fratello Roberto, sfruttando così il giorno di riposo che il suo allenatore ha concesso alla squadra. Il capitano del Napoli è infatti in tribuna al 'Ciro Vigorito' di Benevento e assiste alla partita tra Benevento e Cremonese, valevole per la 27^ giornata di Serie B. Lorenzo è accompagnato in tribuna da papà Carmine e l'altro fratello Marco.