Serie B, il calendario e le partite del 28° turno

Dieci partite in programma nel week-end, cinque nella giornata di sabato e altrettante in contemporanea domenica alle 15.30. La 28^ giornata è visibile su Sky Sport, con la possibilità di non perdersi nemmeno un'emozione su Diretta Gol

Prosegue, senza sosta, il campionato di Serie B. Week-end ricco, con dieci partite divise tra il sabato e la domenica. Si parte nel pomeriggio del 5 marzo, con quattro gare in contemporanea alle ore 14. Spicca la sfida tra Parma e Reggina, importante trasferta per il Monza che fa visita al Cittadella. Le altre due partite sono Como-SPAL e Pordenone-Pisa. Alle ore 16.15, invece, un importante scontro diretto per le primissime posizioni: la Cremonese terza ospita il Brescia secondo. Cinque le gare in contemporanea alle ore 15.30 di domenica 6 marzo. La capolista Lecce va a Perugia, mentre il Benevento cerca punti pesanti sul campo del Cosenza. Il Frosinone va ad Ascoli, chiudono il programma due scontri salvezza: Crotone-Alessandria e Vicenza-Ternana. Sia le partite di sabato pomeriggio che quelle di domenica saranno visibili in contemporanea su Diretta Gol, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, per non perdere neanche un'emozione di quest'importante turno del campionato di Serie B.