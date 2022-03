Serie B, calendario e le gare della 29^ giornata

Serie B sempre più nel vivo, con tante squadre a giocarsi i due posti per la promozione diretta in Serie A: si torna in campo oggi, sabato e domenica con un turno in cui le prime quattro si sfideranno. Si comincia stasera con la gara tra Parma e Cittadella: i gialloblù vogliono tornare alla vittoria dopo due turni, il Cittadella cerca l’aggancio alla zona playoff. Tutta da vivere la giornata di sabato, sia perché si giocheranno ben otto partite, sia perché il Lecce primo in classifica sfiderà il Brescia quarto, ma a soli due punti dal primo posto. Proverà ad approfittarne il Monza, cercando i tre punti in casa contro il Vicenza. Dopo il pareggio contro la Cremonese, anche il Benevento vuole tornare alla vittoria contro il Crotone che non vince ormai da dieci partite. Nelle zone basse della classifica l’Alessandria sfida il Frosinone, il Cosenza cerca punti salvezza in casa della Ternana, mentre la Spal vuole continuità nella sfida casalinga contro l’Ascoli. Le altre sfide di giornata vedranno di fronte Reggina-Perugia e Pordenone-Como. Il secondo big match di giornata sarà il posticipo di domenica pomeriggio tra Pisa e Cremonese: la squadra lombarda ha un solo punto di vantaggio sul Pisa e cerca un risultato positivo per rimanere nelle prime due posizioni, mentre i toscani vogliono il sorpasso; all’andata finì 1-1.