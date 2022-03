Serie B, il programma della 30^ giornata

Turno infrasettimanale in Serie B, con sei partite in contemporanea martedì alle 18.30. Pisa e Lecce saranno impegnate in trasferta contro Ascoli e Cosenza, riflettori puntati su Brescia-Benevento. Il programma e la guida tv della 30^ giornata

Archiviata la 29^ giornata, la Serie B torna subito in campo per un nuovo turno infrasettimanale. Il programma si aprirà martedì alle ore 18.30 con sei partite in contemporanea. I riflettori saranno puntati su Brescia dove la squadra di Pippo Inzaghi, reduce da due partite senza vittorie, ospiterà il Benevento, imbattuto nelle ultime cinque uscite. In campo anche il Lecce, secondo in classifica, che giocherà in casa del Cosenza. Impegno in Calabria anche per il Frosinone contro il Crotone, penultimo e ancora senza successi nel 2022. Alle ore 20.30 spazio ad Alessandria-Monza, mentre mercoledì si disputeranno gli ultimi tre match alle ore 18.30. La capolista Pisa sarà impegnata ad Ascoli, mentre la Cremonese riceverà il Pordenone. Completa il programma Perugia-Spal.