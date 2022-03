Serie B, le date di playoff e playout

Ufficializzate le date di playout (si parte il 12 maggio) e playoff (inizio previsto il 13 maggio): tutte le gare si giocheranno in giorni diversi. Tracciate anche le linee guida per il campionato 2022/2023: si parte con l'anticipo del 12 agosto e si chiude il 19 maggio. Pausa per i Mondiali dopo il turno del 12 novembre e ripresa prevista il 26 dicembre

Ultimo scorcio di stagione in Serie B, poi spazio a playoff e playout che decreteranno la terza squadra che otterrà la promozione in Serie A – le prime due classificate si qualificano direttamente – e la quarta squadra che invece verrà retrocessa in Serie C. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, la Lega Serie B ha approvato "le date playoff e playout proposte dal Consiglio direttivo che hanno quale caratteristica il format di una singola partita per giornata in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il più possibile nel weekend", si legge.