Serie B, il programma della 31^ giornata

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B è pronta a scendere in campo nel weekend con la 31^ giornata. Il programma si aprirà sabato 19 marzo con ben quattro partite alle 14. Uno dei match più interessanti da seguire sarà quello tra Parma e Lecce, con gli emiliani che cercano continuità dopo la vittoria di Vicenza, mentre il Lecce vuole tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi. Il Monza, reduce da tre vittorie consecutive, cerca la quarta contro un Crotone penultimo, ma vivo dopo la vittoria contro il Frosinone. Derby calabrese al Granillo tra Reggina e Cosenza, mentre l’Alessandria vuole rialzarsi in casa contro la Ternana. Alle 16:15 invece sfida playoff tra Frosinone e Benevento. Domenica 20 marzo si disputeranno le altre cinque partite, di cui tre alle 14, con il Pisa che – dopo l’ultima sconfitta - cerca riscatto contro il Cittadella. Il Vicenza ospiterà l’Ascoli, mentre il Perugia vuole i tre punti contro il Como per rimanere attaccato ai playoff. A concludere il programma alle ore 16:15, la capolista Cremonese in casa della Spal e il Brescia quinto in trasferta contro un Pordenone sempre più ultimo in classifica.