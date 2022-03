Preziosa vittoria del Pisa in casa contro il Cittadella nella corsa promozione. Decide il solito Torregrossa alla sesta rete da quando è arrivato a gennaio in Toscana. Ascoli e Perugia frenano nella corsa alla zona play-off dopo le sconfitte subite a Vicenza, i biancorossi agganciano la zona play-out, e in casa contro il Como