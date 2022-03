Giovani e italiani, l'esempio della Serie B

La Serie B ha pubblicato i dati relativi al minutaggio dei calciatori fino alla 29a giornata di campionato. Numeri differenti rispetto a quelli del Cies Football Observatory, che aveva analizzato negli scorsi giorni l'utilizzo dei giovani in B.

I dati ufficiali rilevano una percentuale pari al 7,65% dei minuti totali disputati dagli Under 21, che diventano 19,43 considerando anche gli under 23. L’esempio più virtuoso è rappresentato dalla Cremonese che ha il 26,83% dei minuti totali disputati da italiani under 21 ed è prima anche nella classifica del torneo. Dati completamente diversi da quelli pubblicati da Cies, Football Observatory, usciti in questi giorni e che non trovano alcun riscontro sui dati ufficiali.

I giovani che giocano in B portano in dote un bottino di gol di tutto rispetto: alla 30a giornata, gli under 21 italiani sono arrivati a 48 reti delle 757 realizzate. Un calciatore su quattro in B è un under 21 italiano (25,50% del totale) e, più in generale, circa 3/4 sono italiani.

Balata: "Sui giovani società stanno facendo moltissimo"

"Sui giovani le nostre società stanno facendo moltissimo in un contesto minato dalla crisi pandemica - ribadisce Balata - e questo lavoro si riverbera positivamente su tutto li sistema. Ma bisogna invertire la rotta e iniziare ad adottare meccanismi che premino chi investe sui vivai e valorizza i talenti italiani".