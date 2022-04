Serie B, il programma della 34^ giornata

Terzo turno di campionato in sette giorni: impegno in trasferta per la capolista Cremonese, mentre il Lecce ospiterà la Spal. Lunedì il posticipo Brescia-Parma. Il programma completo e la guida tv della 34^ giornata

Terzo turno settimanale in Serie B che si appresta a vivere la 34^ giornata di campionato. Si parte sabato con quattro incontri, tre dei quali in contemporanea alle ore 14. In campo il Lecce, secondo in classifica, che ospiterà la Spal, reduce da cinque partite senza vittorie. Alle 16, invece, toccherà alla capolista Cremonese contro il Frosinone che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate. Cinque sfide sono in programma domenica: si parte alle 14:30 con Benevento-Vicenza, mentre alle 15.30 riflettori puntati su Cosenza-Monza, Ascoli-Reggina e Crotone-Ternana. Alle 18.00 invece il Perugia riceverà il Pisa. A chiudere il programma sarà il posticipo del lunedì tra Brescia e Parma. Di fronte due formazioni che vivono un buon momento di forma: i lombardi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, mentre gli emiliani non perdono da due mesi.