Serie B, il programma della 35^ giornata

Il giorno di Pasquetta è B-Day su Sky Sport con la Serie B in campo per la 35^ giornata di campionato. Da ora di pranzo fino a sera, il campionato cadetto sarà protagonista. Si parte alle ore 12.30 con la sfida salvezza di Ferrara tra Spal e Crotone. Alle ore 15 sono in programma quattro incontri. Riflettori puntati sulla capolista Lecce, impegnata in casa della Reggina, mentre la Cremonese andrà a caccia del riscatto dopo il ko contro il Frosinone nella sfida con il Cosenza. Altri quattro match si giocheranno alle ore 18. Il Pisa, scivolato al sesto posto in classifica, ospiterà il Como: l'obiettivo è la vittoria che manca da un mese. Alle ore 20.30, infine, il big match tra Monza e Brescia. Seconda contro quarta, Stroppa contro Corini: in palio tre punti importanti nella lotta promozione.