La Figc ha sanzionato la Reggina con due punti di penalizzazione nella classifica attuale di Serie B. Inibito per 45 giorni , inoltre, il presidente Luca Gallo . La società "era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio scorso, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021", si legge nel comunicato della Figc. E’ verosimile immaginare che il club ora presenterà ricorso .

Il comunicato della Figc

Ecco il comunicato della Figc: "Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina (Serie B) con due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo inoltre 45 giorni di inibizione per l'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club, Luca Gallo. La societa', informa la Federazione, era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio scorso, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps".