Serie B, calendario e orari della 36^ giornata

La Serie B scende in campo lunedì 25 aprile: in programma ci sono tutte e dieci le partite valevoli per la 36^ giornata. Si comincia con Ascoli-Cittadella alle 12:30 e si finirà con Perugia-Parma alle 20:30. La capolista Cremonese giocherà a Crotone alle 15, in contemporanea con Lecce-Pisa e Frosinone-Monza. Alle 18 toccherà al Benevento, in casa contro la Ternana, e al Brescia, che ospiterà la Spal. Di seguito, il programma completo con gli orari e i canali dei match tutti da seguire in diretta su Sky Sport