Papera dell'ex Juventus che non è riuscito a controllare il retropassaggio di Oosterwolde, regalando così il gol del momentaneo 2-0 agli umbri. Da Meret a Di Gregorio, weekend nero per i portieri

Serata da dimenticare per Gigi Buffon . Il portiere del Parma si è reso protagonista di un clamoroso errore nel posticipo della 36^ giornata di Serie B contro il Perugia. Il fatto accade al settimo minuto del primo tempo, con la formazione di Iachini già sotto 1-0 grazie al rigore trasformato da Burrai. Lungo retropassaggio da centrocampo di Oosterwolde, la palla arriva al limite dell'area dove Buffon liscia la sfera nel tentativo di servire Del Prato con il mancino. Un errore che ha spianato la strada a Olivieri per il gol del 2-0 degli umbri.

Il weekend nero dei portieri

Tra Serie A e Serie B è stato un fine settimana da dimenticare per i portieri, protagonisti di errori clamorosi. Il primo in ordine di tempo è stato Meret nel match perso 3-2 dal Napoli a Empoli. L'estremo difensore azzurro, con la palla tra i piedi, ha perso tempo nel servire uno dei compagni e ha subito la pressione di Pinamonti che lo ha beffato con un rimpallo sul tentativo di rinvio. Oltre a Buffon, in Serie B è toccato anche a Di Gregorio del Monza contro il Frosinone. Costruzione dal basso della squadra di Stroppa, retropassaggio di Barberis verso il portiere che non riesce a controllare con l'esterno, raccogliendo la sfera solo oltre la linea di porta.