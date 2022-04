Finisce 0-0 l'anticipo delle 12.30 tra Ascoli e Cittadella. Tra le partite delle 15 sfida d'alta classifica tra il Lecce secondo e il Pisa staccato di soli due punti, il Frosinone ospita il Monza. In coda il Crotone impegnato con la Cremonese rischia l'aritmetica retrocessione in Serie C. Chiude la giornata Perugia-Parma alle 20.30. Tutto in diretta su Sky Sport