Playoff e playout Serie B: date e regolamento

Da giovedì inizia la post season in Serie B con l'andata del playout Vicenza-Cosenza. Il giorno dopo, invece, il via dei playoff per la promozione in Serie A. Tutte le info utili: dai regolamenti alle squadre partecipanti e gli orari dei match

Venerdì si alzerà ufficialmente il sipario sui playoff di Serie B. Sei squadre sono in corsa con un solo obiettivo: raggiungere Lecce e Cremonese in Serie A. Il regolamento prevede un turno preliminare che coinvolgerà le squadre piazzate dal quinto all'ottavo posto al termine della regular season. Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento sono le due gare. In caso di parità al termine dei 90 minuti, sono previsti i tempi supplementari, ma non i rigori. In caso di ulteriore pareggio, infatti, passerà il turno la squadra posizionata meglio in classifica.

Semifinale e finale playoff leggi anche Tutti i verdetti della regular season di Serie B In semifinale entreranno in gioco Pisa e Monza che giocheranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa. I toscani scenderanno in campo contro la vincente della sfida tra Ascoli e Benevento, mentre i brianzoli affronteranno la vincente di Brescia-Perugia. In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica. Gli stessi criteri verranno adottati in finale, ma nel caso in cui le due finaliste avessero terminato il campionato con gli stessi punti (accadrebbe con Pisa e Monza) e fosserò in parità al termine delle due gare, sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Playoff Serie B, le squadre partecipanti Pisa (3^ al termine della regular season)

Monza (4^)

Brescia (5^)

Ascoli (6^)

Benevento (7^)

Perugia (8^)

Serie B, le date e gli orari dei playoff Turno preliminare (gara unica) Venerdì 13 maggio 2022, ore 20.30, Ascoli-Benevento

Sabato 14 maggio 2022. ore 18, Brescia-Perugia Semifinale (andata) Martedì 17 maggio 2022, ore 20.30, Ascoli/Benevento vs Pisa

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 19, Brescia/Perugia vs Monza Semifinale (ritorno) Sabato 21 maggio 2022, ore 18, Pisa vs Ascoli/Benevento

Domenica 22 maggio 2022, ore 18, Monza vs Brescia/Perugia Finali Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30

Domenica 29 maggio 2022, ore 20.30

Playout, il regolamento Cosenza e Vicenza sono le due squadre che giocheranno i playout. I veneti disputeranno l'andata in casa, in quanto peggiore classificata tra le due formazioni al termine della regular season. In caso di parità al termine dei 180 minuti (non vale la regola dei gol in trasferta), sarà salva la squadra che vanta il miglior piazzamento in classifica.