50/50

MICHAEL FOLORUNSHO (1998), centrocampista Reggina

31 presenze, 4 gol + 2 asssit

Centrocampista italo-nigeriano tornato a Reggio in prestito dal Napoli. Con Stellone diventato insostituibile. Grande qualità negli inserimenti e una duttilità che lo rende utile anche in versione trequartista. Ha l'età giusta per provare un'esperienza in serie A