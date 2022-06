Il club rosanero conferma il direttore sportivo anche in Serie B con un comunicato ufficiale. Fugati anche i dubbi sul futuro dell'allenatore Silvio Baldini, che aveva ipotizzato una separazione (nonostante il rinnovo automatico del contratto) in caso di addio tra il Palermo e Castagnini CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Palermo e Renzo Castagnini, un binomio che si ripeterà anche in Serie B. Lo ufficializza un comunicato diffuso dal club rosanero, fresco di promozione e di ritorno in una categoria che in città manca da tre anni: "Il Palermo comunica che Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo della prima squadra anche per la stagione 2022/23 - spiega il comunicato - al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore con l’augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Dopo l'accordo per il passaggio dell'80% delle quote societarie al City Football Group, è tempo di fissare certezze tecniche per il futuro.

La carriera di Castagnini approfondimento Tutte le proprietà del City Football Group Un segnale di continuità, quello dato dal Palermo a due settimane dal ritorno in Serie B, concretizzato domenica 12 giugno nella finale playoff di ritorno giocata contro il Padova allo stadio Barbera. Per Castagnini si tratterà della quarta stagione in rosanero, dove era arrivato nell'estate del 2019 per imbastire la ripartenza dalla Serie D dopo il fallimento della vecchia società. In carriera è stato direttore sportivo di Salernitana, Vicenza, Genoa, Piacenza, Barletta e Brescia e dg del Cosenza. Ha inoltre lavorato dal 2008 al 2010 come responsabile degli osservatori e del settore giovanile della Juventus. Ora tornerà in B, dimensione che non vive dai tempi di Brescia, e lo farà con una piazza che vive dell'entusiasmo generato dalla promozione e dalle novità societarie.

Stop ai dubbi sul futuro di Baldini vedi anche La dedica di Baldini alla moglie: "Sempre con me" La conferma di Castagnini rappresenta anche un'ipoteca sul futuro di Silvio Baldini. Protagonista in sei mesi di una straordinaria cavalcata verso la Serie B, nonostante il rinnovo automatico arrivato con la promozione l'allenatore di Massa Carrara aveva avanzato dubbi sulla sua presenza in panchina in caso di addio tra il club e il ds: "Castagnini è un amico e mi ha aiutato quando ero in difficoltà, condivideva la mia idea di calcio - erano state le sue parole - se resta lui va bene, altrimenti farò un passo indietro e tratterò per la risoluzione del contratto". Un'eventualità che non si verificherà. Nel Palermo che riparte dalla B ci sarà la coppia Castagnini-Baldini.