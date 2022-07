Serie B 2022-23, calendario svelato il 15 luglio

La nuova stagione sportiva di Serie B comincerà il 15 luglio con la presentazione del calendario organizzato dalla Lega Serie B, in programma all'Arena dello Stretto "Ciccio Franco" di Reggio Calabria, quando verranno svelate le 38 giornate della 91/a edizione del "Campionato degli italiani". L'evento in diretta su Sky

Serie B, 6 capoluoghi di Regione rappresentati

La stagione sportiva abbraccerà ben 14 Regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di Regione rappresentati. "L’evento nella città calabrese - si legge in un comunicato la Lega Serie B - risulta così essere ricco di significati: ribadire innanzitutto le bellezze della nostra terra, l’Italia, valorizzandole all’interno di un contesto calcistico che ne promuova l’attrattività; riconoscere il merito di una proprietà, quella della Reggina 1914, che ha saputo rilanciare in pochissimo tempo un club ed una tradizione calcistica con tantissimi tifosi in tutto il mondo". La nuova serie B ha salutato Cremonese, Lecce e Monza, promosse in Serie A, ma trova piazze come Cagliari, Genoa e Venezia, scese dalla massima serie. Dalla Lega Pro promosse Bari, Palermo, Modena e l'esordiente Sud Tirol