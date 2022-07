I criteri di compilazione

Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; - non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; - in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta. Non ci sarà, come in serie A, asimmetria quindi il girone di ritorno rispetterà l'ordine degli incontri di quello d'andata