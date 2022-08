Dopo aver definito il programma dei primi tre turni di campionato, la Lega Serie B ha reso noti date e orari delle partite dalla 4^ alla 6^ giornata in programma dal 2 al 18 settembre. Non mancano i big match come Genoa-Parma, Benevento-Cagliari e il derby umbro

SERIE B, IL PROGRAMMA DELLE PRIME TRE GIORNATE