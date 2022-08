Serie B, calendario e partite della 2^ giornata

Sarà l'anticipo tra Bari e Palermo ad aprire la seconda giornata di Serie B: venerdì sera alle 20:45 i biancorossi, in un "San Nicola" gremito da più di 20mila persone, ospiteranno la squadra di Corini che ha battuto il Perugia nel primo turno. Sabato alle 20:45 sono in programma altre tre partite: il big match tra Genoa e Benevento, Perugia-Parma e Ascoli-Spal. Domenica alle 20:45 si chiuderà il programma della seconda giornata con le ultime sei partite rimaste. Il Cagliari, reduce dal pareggio contro il Como, ospiterà il Cittadella; il Venezia, invece, farà visita al Sudtirol. Primo impegno in casa anche per il Frosinone che farà il suo esordio in casa contro il Brescia, così come il Pisa contro il Como. Il Cosenza ospiterà il Modena, mentre la Reggina scenderà in campo al "Liberati" contro la Ternana.