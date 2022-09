Serie B, il programma della 5^ giornata

Torna in campo la Serie B per la quinta giornata di campionato, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un turno che si aprirà con un big match al "Barbera" di Palermo tra i rosanero di Eugenio Corini e il Genoa di Blessin, reduce dal 3-3 contro il Parma. Otto match su dieci si giocheranno sabato, sette dei quali in contemporanea alle ore 14.00 da seguire tutti contemporaneamente su Diretta Gol. Tra questi riflettori puntati su Benevento-Cagliari, mentre le tre capoliste Reggina, Frosinone e Brescia saranno impegnate rispettivamente contro Pisa, Cittadella e Modena. Alle 16.15 spazio a Perugia-Ascoli, mentre il turno si chiuderà domenica a Ferrara con il posticipo tra la Spal e il Venezia.