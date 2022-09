Il capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 è stato annunciato come nuovo allenatore del Benevento. La sua prima occasione in Italia dopo una carriera iniziata nel 2014 e trascorsa soprattutto in Cina, dove si è tolto la soddisfazione di vincere già il suo primo campionato. Il suo modulo di base è un 4-3-3, ma ha dimostrato di poter essere flessibile. L'importante è non derogare da due principi: possesso palla e occupazione degli spazi

CANNAVARO NUOVO ALLENATORE DEL BENEVENTO