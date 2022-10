Serie B, il calendario e le gare della 7^ giornata

Lo spettacolo della Serie B torna nuovamente protagonista dopo la sosta per le nazionali e lo fa con una settima giornata di campionato tutta da seguire su Sky e in streaming su NOW. Dopo l’anticipo del venerdì sera tra Cosenza e Como, sono ben 8 le gare in programma quest’oggi: la Reggina capolista sfida in trasferta il Modena, mentre il Brescia – altra squadra in vetta alla classifica – affronta al San Nicola il Bari in uno dei big match di giornata. Tutta da seguire anche Cagliari-Venezia, due squadre che lo scorso anno erano in Serie A, sempre alle 14 si giocano anche Spal-Genoa, Palermo-Sudtirol, Cittadella-Ternana e Parma-Frosinone; alle 16.15 invece il Perugia affronta il Pisa, squadre che hanno cambiato allenatore durante la sosta. A chiudere la settima giornata di Serie B la sfida tra Benevento e Ascoli di domenica alle 16.15.