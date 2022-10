Nel video l'intervista di Fabio Cannavaro, dopo il suo esordio in Serie B sulla panchina del Benevento. Il suo commento dopo l'1-1 contro l'Ascoli in rimonta: "Abbiamo sofferto molto nel primo tempo perché i ragazzi hanno ancora paura e incertezza. C'è da lavorare, qui c'è grande entusiasmo ma dobbiamo pensare partita per partita". Infine un commento sul Napoli: "Napoli da scudetto? Me lo auguro"

BENEVENTO-ASCOLI, HIGHLIGHTS