Prima da allenatore per Daniele De Rossi che, alla guida della Spal, ha pareggiato 0-0 contro il Cittadella. Le prime sensazioni: "Questo giorno non lo dimenticherò mai - spiega - Tutti i giocatori mi danno del tu, ma qualcuno mi chiama mister. Dimenticavo la linea tratteggiata dell'area tecnica da non superare, su questo migliorerò"

SERIE B, I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA