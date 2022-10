Per la nona giornata di Serie B in corso otto partite. Daniele De Rossi debutta sulla panchina della SPAL contro il Cittadella. La Reggina prima in classifica a Parma, Brescia impegnato a Cagliari, il Genoa in trasferta a Cosenza. Il Bari capolista in campo alle 16.15 in casa con l'Ascoli. Tutto live sui canali dedicati e l'opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio canale 202. Tutti gli aggiornamenti qui su sky.it