Palermo-Venezia, dove vedere la partita in tv

Al Barbera in palio punti pesanti nella parte bassa della classifica: il Palermo vuole ripartire dopo il ko contro il Cosenza, il Venezia insegue una vittoria che manca da quasi due mesi. Calcio d'inizio ore 18, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Si chiude a Palermo la 14^ giornata di Serie B. Allo stadio Renzo Barbera, i rosanero di Eugenio Corini ospitano il Venezia in una sfida che - classifica alla mano - è importante per entrambe nella lotta salvezza. Il Palermo, 14° a +1 sulla zona playout, vuole ripartire dopo il ko esterno contro il Cosenza, sfruttando anche "l'effetto Barbera" visto che ha perso solo una delle ultime cinque partite casalinghe e contro il Venezia, in casa, non perde dal 2002. Gli arancioneroverdi di Paolo Vanoli, penultimi con solo 9 punti, inseguono una vittoria che manca dal 1° ottobre, in casa del Cagliari.