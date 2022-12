Serie B, il programma della 15^ giornata su Sky

Torna lo spettacolo della Serie B su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 3 e 4 dicembre: da Venezia-Ternana a Benevento-Palermo, ecco il programma completo per non perdersi nulla sulla 15^ giornata del campionato cadetto

Torna l'appuntamento con la Serie B su Sky Sport e in streaming su NOW, di nuovo in campo sabato 3 e domenica 4 dicembre per la 15^ giornata. Si parte sabato con due sfide da non perdere: alle 14 la Ternana del neo allenatore Andreazzoli sfida al Penzo il Venezia (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Alle 18 c'è poi un interessantissimo Cagliari-Parma, tra due squadre dal grande passato che vogliono tornare al più presto nella massima serie. Domenica le altre 8 partite, con la possibilità alle 15 di godersi lo spettacolo della diretta gol per non perdersi nulla. Spazio anche all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Inoltre, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa. Ecco il calendario completo della 15^ giornata su Sky.