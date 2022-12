Boxing Day in Serie B: il programma su Sky

È Boxing Day in Serie B con il 19° turno di campionato. Da Brescia-Palermo all'ora di pranzo fino al big match serale Bari-Genoa: tutta la giornata live su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti pre e post gara su Sky Sport 24 con "La Casa dello Sport Serie B"

Si chiude con il Boxing Day il girone d'andata della Serie B 2022-23. Tutti in campo nel giorno di Santo Stefano per l'ultimo turno dell'anno solare: una lunga giornata in compagnia di Sky Sport, accompagnata anche dagli approfondimenti pre e post-partita con "La Casa dello Sport Serie B". Dalle 11.30, dalle 14, dalle 19.50 e dalle 22.25, Marina Presello, Daniele Barone e Daniele Cacia commenteranno i risultati della giornata. Si parte all'ora di pranzo con Brescia-Palermo, sfida del cuore di Eugenio Corini che torne nella sua città. Alle 15 ci saranno sette partite, mentre alle 18 la capolista Frosinone ospiterà la Ternana. In chiusura di giornata, alle 20.30, il big match del San Nicola tra Bari e Genoa. Tutto da seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.