Dietrofront Brescia: riecco Clotet, via Aglietti

Il comunicato del Brescia

Ad annunciare l'esonero di Aglietti e il ritorno di Clotet in panchina è stato lo stesso club lombardo attraverso questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "Dopo una giornata di riunioni e riflessioni seguita da confronti di carattere tecnico, e vista la temporanea indisponibilità del Direttore Sportivo per motivi di salute personale, Brescia Calcio ha deciso di riaffidare la guida tecnica della Prima Squadra a Pep Clotet. Si ringrazia Alfredo Aglietti e tutto il suo staff per la disponibilità augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Reintegrati anche Daniele Gastaldello nel ruolo di vice allenatore e Salvatore Sciuto in quello di preparatore atletico". Per Clotet si tratta della terza avventura alla guida del Brescia, club nel quale era arrivato la prima volta nel febbraio 2021 prima di tornare all'inizio di questa stagione. Adesso proverà a risollevare le sorti della squadra, attualmente a metà classifica con 25 punti, a -3 dalla zona playoff ma vicina anche a quella playout.