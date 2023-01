Serie B, il programma della 22^ giornata

Il turno di Serie B si aprirà a Cagliari con la sfida tra i rossoblu di Ranieri e la Spal di De Rossi e si chiuderà a Frosinone con la capolista del campionato, impegnata contro il Benevento. Riflettori puntati anche sul derby veneto Venezia-Cittadella e sul big match Genoa-Pisa. Il programma della 22^ giornata, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Serie B torna in campo nel weekend per la ventiduesima giornata di campionato, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da venerdì a domenica, un turno spalmato su tre giorni che si aprirà a Cagliari con i rossoblù di Claudio Ranieri che ospiteranno la Spal di Daniele De Rossi. Sabato sono in programma otto incontri: tra questi il derby veneto Venezia-Cittadella, che mette in palio punti importanti in zona retrocessione, e Sudtirol-Reggina. Alle 16.15, invece, toccherà al Genoa, reduce da quattro vittorie di fila, impegnato al Ferraris contro il Pisa. A chiudere il turno, domenica ore 16.15, sarà la capolista Frosinone, in campo contro il Benevento, a secco di vittorie dall'11 dicembre. Sarà Grosso contro Cannavaro nell'ennesima sfida di questo campionato tra campioni del mondo 2006.