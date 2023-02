Possibile cambio in panchina per i lombardi dopo il ko per 4-0 contro il Perugia. Il favorito è Serse Cosmi, ma prima dovrà liberarsi dal Rijeka con cui è legato per un altro anno e mezzo. Per l'allenatore perugino sarebbe un ritorno alla guida del Brescia dopo 15 anni

Dopo appena tre partite potrebbe già essere finita la seconda esperienza di Pep Clotet sulla panchina del Brescia. Dopo il pesante ko per 4-0 contro il Perugia, infatti, il club sta valutando l'esonero dell'allenatore, ritornato in Lombardia meno di un mese fa. Il Brescia, tuttavia, non sta pensando ad Alfredo Aglietti (sulla panchina biancazzurra tra la 19^ e la 20^ giornata) bensì a Serse Cosmi. L'allenatore umbro, reduce dall'esperienza con il Rijeka, ha ancora un anno e mezzo di contratto con la formazione croata. Non c'è ancora l'intesa per liberare Cosmi, ma le parti stanno insistendo per trovare una soluzione.