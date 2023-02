Serie B LIVE: Palermo in vantaggio, Spal-Como 1-1

Dopo l'anticipo tra Pisa e Venezia terminato 1-1, la Serie B entra nel vivo: tra i match di oggi riflettori puntati su Palermo-Frosinone e Bari-Cagliari. Chiude la giornata il match tra Modena e Genoa, in programma domenica alle 16.15. La Serie B è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA DI SERIE B