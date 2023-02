Brescia, via Possanzini: arriva Gastaldello

Si è conclusa dopo appena due partite l'avventura di Davide Possanzini sulla panchina del Brescia. Il presidente Cellino, infatti, ha deciso di esonerare l'allenatore marchigiano, affidando la guida della prima squadra a Daniele Gastaldello. Per l'ex difensore, che già lunedì ha diretto il primo allenamento in vista del match contro il Bari, si tratta di un ritorno dopo essere stato il vice di Pep Clotet. A lui il compito di risollevare una squadra in crisi di risultati, penultima in classifica con 25 punti, reduce da sei sconfitte consecutive e senza vittorie dal 27 novembre 2022, contro la Spal.