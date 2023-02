Serie B, oggi via alla 27^ giornata: il programma

La Serie B torna subito in campo per il turno infrasettimanale, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra gli incontri, in programma tra martedì e mercoledì, spiccano Cagliari-Genoa, il derby calabrese Cosenza-Reggina e la sfida tra Grosso e Oddo in Spal-Frosinone

Turno infrasettimanale in Serie B che torna in campo per la 27^ giornata, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con tre anticipi al martedì, tra cui il derby calabrese tra Cosenza e Reggina. La squadra di Inzaghi cerca continuità dopo la vittoria contro il Modena, mentre i rossoblù vogliono dimenticare i cinque gol subiti contro il Como. Sfida in zona playoff tra Parma e Pisa, mentre il Palermo ospita la Ternana. Sette incontri, invece, si giocheranno mercoledì alle 20.30. Riflettori puntati sul big match Cagliari-Genoa e sulla sfida tra Grosso e Oddo in Spal-Frosinone. Il Bari, infine, andrà a caccia del quinto risultato utile consecutivo contro il Venezia, in serie positiva da cinque match.