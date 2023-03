Serie B LIVE: rimonta Palermo, pari di Brunori

Dopo l'anticipo Cagliari-Ascoli, il turno di Serie B prosegue con cinque incontri alle 14 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sfida in zona playoff tra Parma e Sudtirol, mentre il Cittadella ospita il Palermo. Nella parte bassa della classifica scontro diretto tra Venezia e Brescia. Alle 16.15 il big match Bari-Frosinone, domenica i due posticipi. I risultati in tempo reale della 29^ giornata con la nostra gallery LIVE

RINVIATA PERUGIA-REGGINA