Pasquetta è B-Day su Sky: 10 partite in diretta

E' tutto pronto per il B-day di Pasquetta, valido per la trentaduesima giornata di Serie B. In programma ci sono dieci partite tutte da vivere su Sky. Si parte con Benevento-Spal, una sfida importantissima in ottica salvezza, con entrambe le squadre a quota 29 punti in classifica. Alle 15, ci sono sette partite da seguire anche grazie a diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il Genoa, secondo in classifica, è ospite del Como, mentre in casa della capolista Frosinone arriva l'Ascoli. In campo anche Reggina-Venezia, Cittadella-Parma, Perugia-Modena, Sudtirol-Bari e Brescia-Ternana. Alle 18, in campo Pisa-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Stessi canali per il posticipo delle 20.30, Palermo-Cosenza. La squadra di Viali è reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti: i rosanero, che nell'ultimo turno hanno perso a Parma, continuano a inseguire il sogno playoff.